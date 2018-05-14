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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 36 минут назад
Древнейший усатый кит оказался исключением из всех правил
Специалисты изучили почти полный череп усатого кита возрастом 34 миллиона лет. Эта находка занимает второе место по древности для данного подотряда. Но удивившая учёных особенность не в этом: на челюстях животного сохранились зубы с явными следами пережёвывания крупной добычи. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology Робертом Фордайсом (Robert Fordyce) из Университета Отаго в Новой Зеландии и Феликсом Марксом (Felix Marx) из Бельгийского королевского института естественных наук.
Напомним, что ныне живущие представители отряда китообразных делятся на усатых и зубатых китов (не зубастых, а именно зубатых). К последним относятся, например, кашалоты и дельфины. Как явствует из названия, их характерный признак – наличие зубов. Усатые же киты лишены этого "оружия" и мирно питаются всякой мелюзгой, фильтруя огромные массы воды через роговые пластинки, известные как китовый ус.
Палеонтологи сходятся во мнении, что предки усатых китов зубы-таки имели. В конце концов, их имеют почти все млекопитающие (и киты, как известно, тоже кормят детёнышей молоком). Однако как произошла замена этого органа на роговую "решётку"? Появилась ли она ещё до того, как морские гиганты стали беззубыми, или уже после этого? Долгое время учёные склонялись к первому варианту, но точного ответа не имели, так как в палеонтологической летописи не были обнаружены какие-либо "переходные" образцы.
Вообще, история ранних усатых китов (подотряд Mysticeti) покрыта мраком. Находок мало, а те, что есть, можно интерпретировать по-разному. Китовый ус – это относительно мягкая роговая ткань, она не сохраняется в окаменелостях. Выводы об эволюции этого "сита" приходится делать по строению костей, которое позволяет определить места пролегания крупных кровеносных сосудов, нервов и прикрепления мышц.
В некотором смысле исследователям повезло, что обнаруженный кит (вид назвали Llanocetus denticrenatus) был зубастым. Зубы – твёрдое костное образование, благодаря чему они прекрасно сохраняются и много чего рассказывают.
"Llanocetus denticrenatus – древний родственник наших современных "кротких гигантов", таких как горбатые и голубые киты. Однако, в отличие от них, у него были зубы и, вероятно, он был грозным хищником", – говорит Маркс, чьи слова приводит ресурс phys.org со ссылкой на Cell Press.
Поясним, что "кроткими гигантами" иногда называют за их миролюбивый нрав современных усатых китов.
L. denticrenatus вряд ли носил бы такое же прозвище. Это восьмиметровое создание было охотником. Его острые и широко расставленные зубы, судя по характеру износа, служили ему, чтобы ловить, разрывать и пережёвывать крупную добычу.
Череп ископаемого кита имеет характерные углубления, маркирующие места пролегания крупных сосудов. То же характерно для его современных усатых сородичей. Однако у древнего животного эти канавки подходят не к тем точкам, где у "кротких гигантов" к челюсти крепится китовый ус. Они собираются вокруг "гнёзд", из которых торчат зубы. "Сито" не могло быть расположено там же, ибо хищник раздавил бы его движением мощных челюстей.
Таким образом, у L. denticrenatus, видимо, ещё не было китового уса. По крайней мере, нет никаких следов его кровоснабжения.
При этом важно, что находка относится к позднему эоцену, то есть ко времени появления усатых китов. Таким образом, окаменелость дарит палеонтологам редкую возможность заглянуть в самое начало их эволюции.
Тщательно изучив ископаемое, авторы пришли к следующим выводам. Их "подопечный" имел хорошо развитые дёсны и зубы без всяких следов китового уса, как и положено охотнику за крупной добычей. Но постепенно усатые киты переходили на питание мелкой рыбёшкой, поглощаемой из потока воды (так сейчас делают и некоторые дельфины). В связи с этим дёсны становились сложнее, а зубы мельче. Полноценное "сито" развилось уже после того, как животные стали беззубыми.
Впрочем, конечно, по одному ископаемому трудно судить об эволюции целого подотряда. Новые находки покажут, правы ли исследователи в своей реконструкции, и подробнее осветят эволюцию самых больших животных Земли.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesi.ru) не раз писали об эволюции китов. Мы рассказывали, как дорогу им уступили гигантские акулы, а также о найденных внутри останков кита следах его обеда и про ещё одну находку, повествующую об истории китового уса.
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