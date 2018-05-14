Спецназовец Росгвардии спас 4-летнюю девочку

Жительница подмосковной Балашихи обратилась к командованию Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского Росгвардии. Мать четырехлетней девочки разыскивала прапорщика Ильдара Бахтиярова, который 9 мая 2018 года спас ее ребенка. Чтобы поблагодарить его, женщина выяснила место службы росгвардейца в приемном покое больницы, сотрудникам которого он оставил контактные данные.

ЧП произошло в районе 14:00. Двигаясь по МКАД на своей машине, инспектор ВАИ Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии прапорщик Ильдар Бахтияров обратил внимание на женщину у обочины, просившей о помощи.

Выяснилось, что женщина с четырехлетней дочкой возвращались от родственников домой. В дороге ребенок внезапно потерял сознание и начал задыхаться.

Росгвардеец оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и, оценив ситуацию, посадил ребенка и ее мать в свой автомобиль и повез в ближайшую больницу. По дороге он остановился у патрульного экипажа ДПС, который сопроводил их до медучреждения.

В настоящее время здоровью ребенка ничто не угрожает. По словам врачей, инцидент завершился благополучно во многом благодаря оперативным и грамотным действиям военнослужащего Росгвардии.

Поступок Ильдара Бахтиярова оценен командованием соединения. Прапорщик поощрен правами командира воинской части.