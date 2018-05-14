Две женщины оказались в больнице после показательного выступления кадетов

Две женщины пострадали в ходе показательного выступления кадетов по случаю 9 Мая на центральной площади города Шарыпово в Красноярском крае. Один из инцидентов попал на видео.

"Организаторы праздника превратили его в настоящие боевые действия. Сначала петарда прилетела в лицо бабушке, её увезла скорая помощь, а потом…" — написал автор ролика, опубликованного в группе "Я живу в Шарыпово".

Сначала кадеты и их воспитанники показывали собравшимся боевые приемы, а затем дело дошло до уничтожения попавших под горячую руку предметов. Удар ногой — и обломок палки с острыми краями неожиданно отлетел в толпу, угодив в глаз женщине с камерой, ждавшей выступления своего сына.

Пострадавшая оказалась в больнице, ей требуется серьезное лечение, однако местные власти, как следует из комментария, оказывать помощь не спешат, признавая произошедшее несчастным случаем.