Бразилец более 20 лет прожил в замке из песка. Видео

Марсио Матолиаса из бразильского Рио-де-Жанейро местные жители называют королем. Вот уже 22 года мужчина живет на пляже в замке из песка. Матолиас зарабатывает торговлей подержанными книгами, а мыться ходит в пожарную часть через дорогу, сообщает Quartz.

Бразилец говорит, что при строительстве своего замка он вдохновлялся работами архитекторов Антонио Гауди и Оскара Нимейера. Изначально Матолиас собирался использовать песчаный замок для торговли книгами, однако затем укрепил строение и переехал туда сам.

"Король" проводит дни за чтением и работами по укреплению своего жилища. Он говорит, что ему нравится быть одному, но иногда он чувствует себя крайне одиноко.

По словам Матолиаса, он счастлив, и старается распространять это ощущение на других.