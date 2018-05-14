На похороны Стивена Хокинга можно попасть по конкурсному отбору

Похороны знаменитого британского физика Стивена Хокинга, скончавшегося 14 марта на 77-м году жизни, состоятся 15 июня в Вестминстерском аббатстве. Приглашения на церемонию разыгрываются на сайте ученого. Попасть туда могут даже путешественники во времени.

На странице, где можно выиграть билеты на прощание с Хокингом, необходимо указать дату рождения. Можно выбрать любую, вплоть до 31 декабря 2038 года. Нижнее ограничение – 18 лет.

Впрочем, подростки от 12 лет могут попасть на поминки, если придут с классом в сопровождении взрослого.

По словам организаторов события, они не могут утверждать, что путешествия во времени невозможны, пока обратное не доказано. Именно поэтому на похороны Хокинга теоретически могут прийти люди из будущего.

Заявки на посещение похорон Хокинга принимаются принимаются до 15 мая. О том, смогут ли они попасть на прощание с ученым, заявители смогут узнать уже на следующий день.

Хокинга похоронят рядом с Дарвином и Ньютоном.