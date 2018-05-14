Новейший сторожевик доберется до Черноморского флота в третьем квартале 2018 года

Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Макаров" должен добраться до места постоянной службы, то есть до Черноморского флота России, уже в третьем квартале 2018 года. Кроме него, отечественные ВМС в этом районе должны получить еще несколько новейших судов. Среди них патрульный корабль "Василий Быков" и малые ракетный корабли проекта 21631. К ним относится, например, "Вышний Волочек", пишет агентство ТАСС со ссылкой на главнокомандующего российским флотом Владимира Королева.

"Адмирал Макаров" – это уже третий фрегат проекта 11356. Первые два встали на вооружение ВМФ России и участвуют в боевых операциях. Так, в конце июня 2017 года "Адмирал Григорович" и аналогичный корабль "Адмирал Эссен" обстреляли радикальных исламистов крылатыми ракетами. Целями для удара стали командные пункты и склады с оружием боевиков в сирийской провинции Хама.

Как утверждает производитель, "Адмирал Макаров" и подобные ему корабли построены с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Их основное вооружение – 8 универсальных ракет "Калибр-НК". В зависимости от модификации они способны уничтожать как корабли, так и наземные объекты противника.

Водоизмещение проекта 11356 – чуть больше 4 тысяч тонн, максимальная длина – 124 метра. Экипаж – 193 человека. Запас хода – 5 тысяч морских миль, это примерно 9 тысяч километров.