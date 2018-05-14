В столкновениях с израильской армией погибли уже 38 палестинцев

Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, выросло до 38 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местные медицинские службы.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 1,6 тысячи раненых, количество которых возросло уже до 1,7 тысячи.

По наиболее агрессивным участникам протестов, вызванных открытием американского посольства в Иерусалиме, ведется огонь на поражение.

По данным израильским военных, в беспорядках участвуют свыше 35 тысяч человек на 12 участках границы. Они кидают самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются сломать ограждения.

К сектору Газа стянуты две дополнительные пехотные бригады Израиля, еще одна переброшена на Западный берег реки Иордан, который пока не охвачен протестами.

На 15 мая палестинцы запланировали кульминацию "Великого марша возвращения" – череды протестных акций, начавшихся 30 марта.