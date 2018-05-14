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Международная космическая станция 11 минут назад
Специалисты NASA уверены – регулярному растениеводству в космосе быть
На первый взгляд космос не очень подходит для регулярного растениеводства: отсутствие гравитации, экстремальные колебания температуры, вредное излучение – всё это мало способствует нормальному росту сельскохозяйственных культур. Но если человечество планирует отправиться к далёким планетам, без салата и морковки, выращенных в условиях космоса, никак не обойтись.
Дело в том, что многие важные питательные вещества, например, витамины С и К в обычной "космической" пище со временем разрушаются, а без них космонавты становятся более уязвимы перед инфекциями и подвергаются повышенному риску развития сердечных и онкологических заболеваний.
Вот почему два года назад американское космическое агентство НАСА запустило проект, для участия в котором были приглашены профессиональные специалисты по растениям, экипажи Международной космической станции (МКС), а также 15 тысяч старшеклассников. Их задачей стал поиск культур, наиболее подходящих для космического сельского хозяйства.
"На Земле есть десятки тысяч съедобных растений, которые, вероятно, могут быть полезны, но выбрать лучших кандидатов для питания астронавтов оказалось не так просто", – говорит руководитель проекта Карл Льюис (Carl Lewis), директор тропического ботанического сада Фэрчайлд в Майами.
Льюис и его коллеги провели предварительный отбор и составили список из 106 растений, потенциально пригодных для выращивания на космическом корабле. Затем они попросили учащихся из 150 школ частично сымитировать условия межпланетной экспедиции в своих классах и провести серию экспериментов. Для этого все участники проекта получили специальные лотки со встроенным источником света, похожие на те, что используются для выращивания растений на МКС.
Анализ первых результатов показал, что даже без невесомости и космической радиации растениям на школьном огороде порой приходилось несладко. Одни "садоводы" явно перебарщивали с поливом, в то время как другие, наоборот, забывали про свои саженцы на всё время каникул. Кроме того, в отдельных регионах температура в классах могла сильно колебаться выше и ниже "космической" нормы.
Все эти недостатки проведения экспериментов стали неожиданностью для организаторов проекта, однако были признаны весьма полезными. Специалисты НАСА решили, что если растение выживет "под надзором" школьников, в космосе ему уж точно ничего не угрожает.
В то же самое время в 400 километрах над Землёй космонавты испытывали свои специфические трудности с выращиванием полезной пищи. Ещё в 2014 году на орбиту был впервые доставлен специальный контейнер Veggie. Однако первый урожай удалось собрать на МКС только в 2015 году. Сейчас в распоряжении космонавтов уже два таких устройства плюс один экземпляр усовершенствованной конструкции.
Обитатели МКС регулярно делятся со школьниками результатами своих экспериментов, в том числе и органолиптических. Несмотря на то, что космонавты могут полакомиться листочком свежей зелени лишь изредка, каждый такой приём пищи для них очень важен, поскольку это своего рода "глоток свежего воздуха" в ежедневном потреблении однообразной лиофилизированной пищи.
Что же касается результатов масштабной работы, то, используя собранные на Земле и в космосе данные, космонавты позднее попытаются вырастить на МКС драгунский салат, карликовую китайскую капусту и некоторые другие культуры. Эти растения объединяет прежде всего компактность и высокая плотность съедобной массы. Руководители проекта также всерьёз поговаривают про отправку на МКС в следующем году низкорослых и обильно плодоносящих сортов томатов.
Сейчас инженерами НАСА также активно ведутся разработки роботизированной системы для выращивания культур. Сельское хозяйство – дело увлекательное, но руки членов команды МКС, к сожалению, весьма малочисленной, всё же должны быть свободны для выполнения множества других задач.
Проект "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) внимательно следит за научной жизнью на борту и за бортом МКС, причём не только космонавтов, но также, например, тихоходок, планарий и некоторых других обитателей.
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