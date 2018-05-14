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ЕврАзЭС: от таможенного союза к зоне свободной торговли 1 час назад

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14 мая 201820:43 Александр Балицкий

Лидеры стран ЕАЭС встретились в Сочи: подписано два десятка документов

К Евразийскому экономическому союзу сегодня официально присоединилась Молдавия — пока в качестве страны-наблюдателя. А все вместе участники договорились сделать еще один шаг к общей валютно-финансовой политике. Особое внимание на саммите было приковано к новому премьеру Армении, который публично прояснил отношение новой власти к объединению, теснее сотрудничать с которым хотят Сербия, Сингапур, Египет, Индия — список неполный.

Первая после вступления Владимира Путина в должность масштабная международная встреча еще раз расставляет приоритеты. Вот оно — важнейшее направление: евразийская интеграция. Это сейчас пять стран участниц, а в перспективе — большая территория от Лиссабона и до Владивостока.

Еще до начала официальной части саммита Путин успевает встретиться и переговорить с каждым лидером. Вот с Нурсултаном Назарбаевым — это он был идеологом евразийского объединения — вместе спускаются по эскалатору. Президент Белоруссии Лукашенко, глава Киргизии Жээнбеков и — впервые в компании лидеров — новый премьер-министр Армении.

Для Никола Пашиняна это вообще первые шаги в большой политике. Будучи в оппозиции, он предлагал выйти из Евразийского союза и ОДКБ, но сегодня уже не сомневается в правильности курса, взятого предшественником. Из всех стран ЕАЭС именно Армении членство принесло в прошлом году максимальные 7,5 процента роста ВВП и увеличение товарооборота — с одной только Россией на треть.

"Позвольте мне вас поприветствовать и поздравить вас еще и лично с избранием на высокую должность председателя правительства Армении. В начале нашей встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем, и это хорошо всем известно, Армению как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, это касается и вопросов безопасности", — сказал Владимир Путин.

"Никто никогда не ставил и, я думаю, не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Я могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус", — говорит Никол Пашинян.

Свой первый зарубежный визит Пашинян тут же выкладывает в Сеть — видимо, сказалось журналистское прошлое. Вот, еще перед вылетом, он проводит по салону самолета небольшую экскурсию. А во время разговора с Путиным скажет: 9 мая трансляцию парада с Красной площади, как и вся Армения, он смотрел, не отрываясь.

А вот президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым делом поздравил российского лидера с официальным вступлением в должность.

"Дай Бог Вам крепкого здоровья, вытерпеть все и вывести Россию на большой светлый путь, потому что мы, Казахстан, этого очень хотим как самая близкая страна, с которым Россия имеет, наверно, самые примерные отношения из всех отношений и экономических связей", — сказал президент Казахстана.

Экономические связи, а еще — развитие сотрудничества в энергетике, медицине, цифровой экономике, экологии — в центре внимания. Владимир Путин традиционно задает тон разговору: "У нас весьма насыщенная повестка дня сегодня. Предстоит принять ряд стратегических решений по дальнейшему углублению интеграции. Среди приоритетов особо выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации. Кроме того, считаем необходимым продолжить курс на сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики наших стран, выстраивать новые, более эффективные транспортные и логистические цепочки".

За круглым столом еще нет президента Молдавии Додона, но на встрече в расширенном составе он тоже присоединится к коллегам. У Молдовы теперь официальный статус страны-наблюдателя ЕАЭС. Тесного сотрудничества, подчеркнет Додон, хочет большинство в его стране.

Преимущества Евразийского союза уже оценили миллионы граждан. Даже в аэропорту — ни деклараций, ни таможенного контроля. А для самих государств — тот самый принцип "четырех свобод": движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. А с нового года единые правила регулирует и общий Таможенный кодекс: вести бизнес станет проще.

Отсутствие барьеров подчеркивает даже атмосфера в отеле, где проходит саммит: его не стали закрывать для отдыхающих. Президентские кортежи рядом с бассейном, и тут же — туристы с колясками.

Прогуливаясь по парку, Сооронбай Жээнбеков готовился к выступлению. Для Киргизии главные дивиденды — от сотрудничества в энергетике. Но подвести он решил подвести общий итог.

"Наглядным подтверждением позитивных результатов наших совместных усилий в данном направлении является рост объемов взаимной торговли государств-членов в 2017 году на 26 процентов", — сказал президент Жээнбеков.

Спорные моменты тоже есть, скажет уже президент Лукашенко. Именно поэтому решать их тоже нужно вместе.

"Крайне важно ценить и выполнять достигнутые договоренности, решать самые сложные проблемы, опираясь на нами же созданное правило: уважать друг друга, как это принято у союзников и деловых партнеров. Беларусь настроена именно на такой стиль дальнейших отношений", — сказал президент Белоруссии.

"Не скрою — не без дискуссий, не без споров, но нам удалось все-таки добиться общих решений", — отметил Владимир Путин.

Все больший интерес к Евразийскому союзу проявляют и другие страны. Начаты переговоры о зоне свободной торговли с Израилем, Сербией, Сингапуром, Египтом и Индией. С Вьетнамом такой режим уже действует, а через три дня в Астане будут подписаны соглашения с Китаем и Ираном.

Почти два десятка документов лидеры подписали уже сегодня. Глава Киргизии, правда, засомневался, окончательный ли вариант в его папке. Оказалось — никакой ошибки. И, договорившись встретиться в следующий раз в Петербурге, лидеры вспомнили о чемпионате мира по футболу. Россия примет его совсем скоро.

"Огромное мероприятие планетарного масштаба — мы надеемся, мы будем приглашены", — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Вы все приглашены, я уже об этом говорил. Спасибо вам большое за добрые пожелания", — поблагодарил президент Путин.

Уже напоследок Путин и Додон еще раз что-то долго обсуждали, а потом, все вместе, отправились на прогулку по Сочинской набережной. Переговоры продолжились уже в неформальной обстановке.

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