Порошенко становится все более нерукопожатным

На Украине активно обсуждают очередной конфуз своего президента. Произошло все на вручении наград победителям игр, в которых участвуют солдаты, ставшие инвалидами.

Бывший боец нацбатальона "Азов" демонстративно проигнорировал протянутую руку Порошенко. И сделал это еще раз, когда Порошенко протянул ее снова. В итоге президент просто неловко похлопал националиста по плечу, сообщает телеканал "Россия 24".