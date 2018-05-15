В Сочи открылся юбилейный международный форум "Атомэкспо"

Глобальное партнёрство — общий успех. Так звучит главная тема 10 юбилейного "Атомэкспо". И об этом же говорили сегодня на пленарной дискуссии. Ее открыл первый замглавы администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что, несмотря на экономические кризисы, обвалы рынков и другие происшествия, за 10 лет в мире построены почти 50 энергоблоков, около 60 находятся в стадии строительства.

Конечно, в кулуарах форума обсуждали и последнюю громкую новость — выход США из совместного плана действий по Ирану. Однако позиция МАГАТЭ остаётся неизменной. Международное агентство по атомной энергии не усматривает нарушений в действиях Тегерана. Об этом заявил глава МАГАТЭ Юкиа Амано. А в интервью телеканалу "Россия 24"подчеркнул гендиректор Росатома Алексей Лихачёв.

3 с половиной тысячи гостей из 68 стран мира. И впервые — участники из Конго и Грузии. И конечно уже постоянные делегации форума — партнеры Росатома из десятков стран мира. Сегодня за день было подписано 15 соглашений о сотрудничестве с представителями Китая, Чехии, Чили, Испании и Финляндии.

Вывод по итогам первого дня — развитие общества и ситуация с климатом и экологией буквально подталкивает человечество к глобальному сотрудничеству в атомной сфере. И никакие санкции серьезно не могут этому помешать.