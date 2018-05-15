Ситуация в Палестине продолжает накаляться

Перенос посольства США взорвал обстановку в Палестине. Начавшиеся накануне утром акции протеста продолжались до наступления темноты. На Западном берегу и в Газе сообщали о новых столкновениях с израильскими военными, и каждое столкновение множило число убитых и раненых.

Площадь имени Трампа в Иерусалиме. Невысокое современное здание бывшего консульства, сменило вывеску Embassy USA. Несмотря на предостережения, призывы и угрозы, Дональд Трамп, считающий упрямство достоинством, настоял на своём.

Делегация из 250 человек. Личные посланники президента — зять и дочка — Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Весь израильский политический истеблишмент. Премьер-министр Беньямин Нетаньягу стремился представить ситуацию так, что отныне вопрос о статусе Иерусалима закрыт. Вечный город будет неделимой столицей Израиля.

Когда элегантная Иванка Трамп лишь выбирала платье для торжественной церемонии, по призыву Хамаса 35 тысяч палестинцев из сектора Газа подошли к границе с Израилем. Камни, коктейли Молотова, горящие автомобильные покрышки с одной стороны, слезоточивый газ, резиновые пули и стрельба на поражение с другой. Израильтяне загодя расположили по периметру сектора боевые бригады, снайперов, подняли в воздух беспилотники.

В Иерусалиме в районе посольства перекрыли дюжину улиц, к Старому городу стянули полицейский спецназ. Стреляли на поражение там, где манифестанты пытались прорвать забор безопасности. На КПП Керем Шалом вспыхнул ожесточенный бой, снайперы и пулеметчики вновь и вновь стреляли по группам палестинцев, пытавшихся прорваться на территорию Израиля. Более 50 убитых 116 раненых в тяжелом и критическом состоянии, около 2000 палестинцев пострадавших от дыма и слезоточивого газа. Несколько раз в воздух поднимались израильские ВВС, нанося ракетные удары по военным объектам Хамас в Газе.

Такого количества жертв не было уже в течение многих лет. И президент Палестины Махмуд Аббас объявил траур. "Сегодня один из самых трагичных дней для нашего народа. Уже сообщили о 52 погибших, и их число продолжает расти. Именно поэтому мы решили спустить флаги, объявить трехдневный траур и всеобщую забастовку по случаю семидесятой годовщины Накбы", — заявил Махмуд Аббас.

Сегодняшний день, когда государство Израиль отмечает свое 70-летие, а палестинцы называют Накбой — Катастрофой, грозит обернуться новыми столкновениями. И главная причина эскалации — одностороннее решение президента США.

Мировое сообщество пытается остановить кровопролитие. Египтяне требуют от лидеров Хамас снизить накал выступлений, обещая взамен частично снять блокаду с палестинского анклава. По инициативе арабских государств в Нью-Йорке собрался совбез ООН. Однако, с каждым часом все сложнее остановить развитие конфликта.