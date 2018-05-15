Фернандеш и Эдер попали в заявку сборной Португалии на чемпионат мира-2018

Футболисты московского "Локомотива" Эдер Лопес и Мануэл Фернандеш были включены тренерским штабом сборной Португалии в расширенную заявку команды для поездки на предстоящий чемпионат мира.

Всего главный тренер действующих чемпионов Европы Фернанду Сантуш огласил предварительный список из 35 футболистов. Окончательная же версия заявки из 23 игроков будет названа 17 мая.

В расширенную заявку вошли вратари Руй Патрисиу ("Спортинг", Португалия), Антони Лопеш ("Лион", Франция) и Бету ("Гезтепе", Турция);

защитники Бруну Алвеш ("Рейнджерс", Шотландия), Пепе ("Бешикташ", Турция), Луиш Нету ("Фенербахче", Турция), Виторину Габриэл Антунеш ("Хетафе", Испания), Седрик Сантуш ("Саутгенмптон", Англия), Жозе Фонти ("Далянь Ифан", Китай), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Жоау Конселу ("Интер", Италия), Марий Руй ("Наполи", Италия), Рубен Диаш ("Бенфинка", Португалия), Нелсон Семеду ("Барселона", Испания) и Роланду ("Марсель", Франция);

полузащитники Мануэл Фернандеш ("Локомотив", Россия), Андре Гомиш ("Барселона", Испания), Жоау Моутиньо ("Монако", Франция), Виллиам Карвальо ("Спортинг", Португалия), Адриэн Силва ("Лестер Сити", Англия), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Бруну Фернандеш ("Спортинг", Португалия), Жоау Мариу ("Вест Хэм", Англия) и Сержиу Оливейра ("Порту", Португалия);

нападающие Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Эдер Лопес ("Локомотив", Россия), Бернарду Силва ("Манчетсер Сити", Англия), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция), Нани ("Лацио", Италия), Андре Силва ("Милан", Италия), Желсон Мартинш ("Спортинг") Паулиньу ("Брага", Португалия) и Маркуш Лопеш ("Монако" Франция).

Напомним, что в группе В португальцы встретятся с Испанией (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ираном (25 июля, Саранск).