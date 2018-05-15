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Палестино-израильский конфликт 1 час назад
США пересекли красную черту: перенос посольства в Иерусалим обсудит Совбез ООН
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Секторе Газа. Там накануне вспыхнула волна протестов из-за открытия посольства США в Иерусалиме. Не менее 59 человек погибли, число пострадавших превысило тысячу. Турция и ЮАР отозвали из Израиля своих послов для консультаций. Лидеры Турции и Палестины в телефонном разговоре осудили действия израильских военных. По всему миру прошли акции против жесткого разгона демонстрации в Секторе Газа. В поддержку палестинцев выступили жители Турции и Иордании. Более сотни протестующих вышли на улицы американской столицы. Демонстранты, которые собрались у отеля Trump International, назвали дипмиссию в Иерусалиме "посольством оккупации". В Секторе Газа, где волна протестов из-за открытия посольства США в Иерусалиме привела к многочисленным жертвам, власти Палестины объявили трехдневный траур. Для помощи пострадавшим Египет направил к границе с территорией врачей.
Если слону тесно в посудной лавке, тем хуже для лавки, так советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон объяснил зрителям телеканала ABC причину, по которой Америка все-таки решила перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим. Хрупкий мир там на глазах разлетается на обгоревшие черепки.
"Теперь все станет проще! Это признание реальности! Если вы не готовы признать, что Иерусалим — столица Израиля и именно там должно находиться посольство США, значит, вы совсем на другой волне. Я считаю, что осознание реальности всегда приводит к новым возможностям для достижения мира", — подчеркнул Джон Болтон.
Пока, правда, новые только жертвы. Более полусотни погибших, две с половиной тысячи раненных из числа тех, кого Болтон поместил на другую волну, указав путь на дно под поздравления в твиттере от своего шефа.
"Большой день для Израиля! Поздравляю!" – написал президент США в своем Twitter.
Дональд Трамп в Израиль не полетел. Заслал дочку с зятем. За торжественным открытием в Иерусалиме глава Белого дома следил по видеосвязи. Если бы покинул его территорию и вышел прогуляться по Вашингтону, направившись, например, к собственному отелю, то застал бы реальную картину. Среди протестующих против переноса посольства не только палестинцы.
В руках у многих — макеты оконных и дверных рам. Символический стройматериал для посольства свободы, которое они хотят видеть на месте американского дипредставительства.
"Мы здесь строим посольство свободы, чтобы показать, что молодые американские евреи не приветствуют переезд посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Мы считаем, что это является оккупацией, и мы выступаем за свободу и достоинство для всех израильтян и палестинцев", — заявила 27-летняя Сара Сандмел.
Впрочем, чего-то подобного от нынешней американской администрации ждать, похоже, бессмысленно. Тем более, что в Белом доме уже назначили виновных за гибель людей.
Заместитель Сары Сандерс на брифинге Белого дома обвинил в обострении ХАМАС:
"Целый день поступали сообщения о продолжающемся насилии в Секторе Газа. Ответственность за эти трагические смерти лежит на движении ХАМАС. ХАМАС преднамеренно провоцирует такую реакцию. И как сказал госсекретарь, Израиль имеет право защищать себя", — заявил представитель американского Госдепа.
Кто-то тут главный провокатор, попыталась разобраться газета Washington Post. Разобраться, в общем, не сложно.
"Насилие стало резким контрастом на фоне открытия посольства США в Иерусалиме, где присутствовали Иванка Трамп и ее муж, советник президента Трампа Джаред Кушнер. В Газе ХАМАС поддержал протестующих, которые побуждали людей вокруг выступать против потери палестинских домов и деревень во время образования Израиля в 1948 году", — написала она.
Перенос посольства усилил и без того мощную напряженность, которая сохраняется уже несколько дней. В результате получилось весьма несообразное зрелище. С одной стороны, гала-представления с участием звезд, дочери американского президента Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в Иерусалиме, а с другой — демонстрации палестинцев на небольшом удалении. Когда гости в воскресенье пили вино перед сценой, украшенной американскими и израильскими флагами, мечети в Газе призывали людей идти на демонстрации.
В массовке у президентской родни и несколько республиканцев из числа бывших конкурентов Трампа по предвыборной гонке, с которыми он расправился примерно в том же жестком стиле, в котором сейчас расправляется с международными договоренностями.
"Я убежден, что представители Египта, Иордании и Саудовской Аравии втайне вздохнули спокойно. И вы спросите почему? Переезд посольства ясно дает понять, что Америка держится за своих союзников и незамедлительно отвечает врагам", — попытался убедить сенатор от Техаса Тед Круз.
Осталось только научиться отделять одних от других.
Закручивая спираль насилия, так как это делают в США, можно сорвать резьбу. Решение Трампа осуждают европейские союзники. В Анкаре назвали перенос посольства красной чертой, обеспокоены в Пекине. 15 мая ситуацию в Секторе Газа обсудят в Совбезе ООН.
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