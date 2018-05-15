Уровень сероводорода в Москве превышен в 4,5 раза

На юго-востоке и востоке Москвы минувшей ночью и утром было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 3-4,5 раза.

В частности, в районе Печатники (улица Гурьянова) ПДК была превышена в 4,6 раза, в районе Люблино (улица Головачева) — в 3 раза, в районе Косино-Ухтомский (улица Лухмановская) — в 2,9 раза. Незначительные превышения были зафиксированы в районах Новокосино, Марьино, Капотня и Рязанский, сообщили "Интерфаксу" в ГПБУ "Моэкомониторинг".

При этом в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы заверили, что безопасный уровень воздействия сероводорода, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, превышен не был.