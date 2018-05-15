Роскомнадзор объяснил, почему начал блокировки Telegram

Роскомнадзор прокомментировал сообщения СМИ о том, что блокировка Telegram началась до того, как решение суда в отношении мессенджера вступило в законную силу.

13 апреля Таганский суд столицы удовлетворил заявление ведомства о немедленном ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

"Данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия. Немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу", — поясняется на сайте Роскомнадзора.

Между тем, в Мосгорсуде уточнили, что решение Таганского районного суда о блокировке Telegram пока не вступило в законную силу, так как было обжаловано. Адвокаты подали две жалобы — на немедленное исполнение решения и на саму блокировку.

Однако Роскомнадзор с 16 апреля принимает целый комплекс мер, чтобы ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает компания Telegram. Из-за этого под блокировку зачастую попадают сторонние сайты. На Роскомнадзор уже поступило 46 тысяч жалоб по блокировке ресурсов. Также были поданы первые иски в суд с требованием компенсации нанесенного ущерба.