Собянин и Воробьев проехались с дачниками в электричке

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым во вторник проверил транспортную доступность садоводческих некоммерческих товариществ, передает РИА Новости. Главы регионов также по пути пообщались в электричке с пассажирами​​​.

"Вы сделали вылетные магистрали из Москвы — они шикарные. Очень удобно. Я "вылетаю" прям в район Пушкино. Приезжаю – и пешком через лес. Раньше там была помойка, люди все выкидывали. Сейчас все хорошо", — поделился один из дачников с Собяниным.

"Да, но все равно везде не сделаешь — в Москве 4 миллиона машин, в Подмосковье — три, всего 7 миллионов. Если все будут на машинах передвигаться, что бы ты ни делал, какие бы развязки ни строил, все встанет. Поэтому все равно надо развивать маршруты, автобусы, платформы обустраивать", — ответил Собянин.

Мэр рассказал, что в настоящее время регионами реализуется программа "сквозных" маршрутов — московских центральных диаметров для того, чтобы электрички ездили по аналогии с метрополитеном.

"Мы совместно с РЖД реализуем проект, который позволит соединить радиальные направления", — пояснил градоначальник, отметив, что на пригородном сообщении меняется подвижной состав.

Москва и Подмосковье заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона. Согласно соглашению, столица и область проводят мероприятия, направленные на благоустройство, а также обеспечение социальной и инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами горожан, проживающих в дачных поселках Москвы и Подмосковья.