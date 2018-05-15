СК допросит журналиста Зеппельта по делу Родченкова

Следственный комитет Российской Федерации хочет допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта по делу Григория Родченкова.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что в том случае, если Зеппельт окажется на территории России, СК предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известны при подготовке документального фильма о допинге в российском спорте. При этом у Следственного комитета имеются ответы компетентных органов Германии о том, что Зеппельт воспользовался своим законным правом и отказался от дачи показаний.

Между тем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что российские власти дали разрешение Хайо Зеппельту приехать на чемпионат мира по футболу. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Маас отметил, что немецкие власти продолжат настаивать на свободном освещении событий.

Zwischenerfolg: Russische Seite hat uns soeben mitgeteilt, dass @hajoseppelt zumindest zur WM einreisen kann. Setzen uns weiter für freie Berichterstattung ein. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 15 мая 2018 г.

Хайо Зеппельт – автор антидопинговых расследований. В пятницу телеканал ARD объявил о том, что Зеппельту отказано в визе. Согласно информации СМИ, Зеппельт считается в России персона нон грата. По мнению программного директора ARD Фолькера Герреса, в России "лучше закрывать глаза на неприятные темы".