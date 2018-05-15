Наступление пылевой бури в Амурской области сняли на видео

Приамурье в понедельник оказалось во власти непогоды — во многих районах ветер усилился до 20 метров в секунду, в небе загромыхали грозы, а на землю посыпался град. Некоторые дороги оказались перекрыты поваленными деревьями, так что водителям пришлось самостоятельно убирать препятствия, чтобы продолжить движение.

Разгул стихии привел к локальному "концу света" в трех селах, где проживают в общей сложности порядка 1,7 тысячи человек. Впрочем, энергетики оперативно восстановили подачу электричества.

Кроме того, на территории Амурского газоперерабатывающего завода сняли приближение грозной пылевой бури — кадры получились поистине апокалиптичными.

"Если не считать не очень вкусный песок везде и много, то это было круто! Потом еще и сильный ливень локально и снова", — написала автор видео в своем Instagram.