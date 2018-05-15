В столице наградили росгвардейца, спасшего ребенка

В столичном подразделении Росгвардии чествовали прапорщика Ильдара Бахтиярова. Он спас 4-летнюю девочку, которой стало плохо в машине.

- Прапорщику Бахтиярову вручается грамота за смелость и решительные действия по спасению человека, находящегося в опасной жизненной ситуации.

- Служу России и спецназу!

Ильдар Бахтияров, спецназовец Росгвардии, 9 мая возвращался домой. На МКАДе увидел, что к отбойникам прижалась машина, рядом стояли две женщины с ребенком. Четырехлетняя девочка потеряла сознание, мама была в панике. Бабушка вызывала скорую.

Женщина с ребенком вышла на обочину и пыталась найти помощи у проезжающих водителей. Прошло 20 минут. Первым и единственным, кто остановился, был Ильдар Бахтияров.

"Никто, никто не остановился за исключением Ильдара. В тот момент я не очень хорошо соображала, потому что у меня был ребенок, который ни на что не реагировал", — вспоминает Наталья Бронникова.

Ильдар увидел, что девочка без сознания. Ей становилось все хуже, начались судороги. Молодой человек решил действовать самостоятельно и без промедления.

"Все как-то на автомате происходило, просто чтобы оказать помощь. Больше ни о чем не думал", — рассказывает Ильдар Бахтияров, инспектор ВАИ Центра специального назначение "Витязь" Росгвардии.

Посадил в машину Наталью с дочкой и в сопровождении машины ДПС через 7 минут доставил четырехлетнюю девочку в ближайшую больницу. О произошедшем росгвардеец никому не рассказал, только жене.

"Мы об этом узнали случайно. Он скромный человек, семьянин. Мы узнали от сотрудников полиции, медучреждений и от родителей этого ребенка, которые стали искать спасителя", — сообщил генерал-майор Дмитрий Черепанов, командир дивизии войск Национальной гвардии.

"Просто оказал помощь. Я думаю, любой человек остановился бы и, увидев такую ситуацию, поступил бы так же на моем месте", — объясняет Ильдар Бахтияров.