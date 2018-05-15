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Палестино-израильский конфликт 55 минут назад
Трамп взорвал ситуацию на Ближнем Востоке
Тысячи протестующих, траур в Палестинской автономии и замороженный мирный процесс: таков итог нового подхода президента Трампа к решению проблем Ближнего Востока. Перенос посольства США в Иерусалим — город, который считают своей столицей сразу оба народа, — спровоцировал самую масштабную волну беспорядков за последние несколько лет. Медики из организации "Врачи без границ" обвиняют Израильскую армию в прицельном огне по демонстрантам. С беспилотников на людей сбрасывают гранаты со слезоточивым газом.
Клубы слезоточивого газа, десятки молодых людей, стремительно выбегающих из толпы, чтобы запустить камень в сторону израильских военных и снова смешаться с митингующими, не дожидаясь, пока в ответ выстрелят шоковой гранатой или попадут в спину резиновой пулей. Спровоцированные американским президентом, перенесшим накануне посольство США в Иерусалим, беспорядки продолжились и на следующий день.
На западном берегу Иордана сегодня траур: черные флаги на улицах, черной материей задрапирован праздничный рамадановский фонарь. Самодельные плакаты напоминают о том, что в Палестине сегодня накба (катастрофа), так здесь называют день создания государства Израиль.
"И без того траурный день сегодня омрачен сообщениями об убийстве десятков палестинцев, вышедших вчера на мирную демонстрацию в Газе, — говорит председатель Палестинской народной партии Бассам Ас Салхи. — Мы идем на улицы, чтобы обратить внимание международной общественности на это преступление Израильской армии".
В Газе сегодня хоронили погибших. Жители города провожали в последний путь убитых у разделительного забора. Поддержаний "ХАМАС" (запрещена в РФ) "Великий марш возвращения", в котором приняли участие 45 тысяч жителей Сектора, обернулся трагедией.
Израильские военные стреляли на поражение в тех, кто пытался приблизиться к пограничным сооружениям: 60 погибших, среди которых — семеро детей. Восьмимесячная девочка, принесенная неразумными родителями на митинг, умерла, отравившись слезоточивым газом. Более двух тысяч раненых, 130 человек остаются в больницах Газы в тяжелом и критическом состоянии. Армия Израиля утверждает, что среди погибших — 24 силовика "ХАМАСа" и "Исламского Джихада" (запрещена в РФ).
"Почему- то это стало нормой, убивать безоружных демонстрантов в Палестине, — отмечает глава правозащитной организации Сахар Фарансис. — Мы знаем, что современный мир живет по двойным стандартам, но для Израиля существует какой-то особенный стандарт, оправдывающий любые преступления".
Трехдневный траур о погибших объявил накануне лидер Палестины Махмуд Аббас. В школах и университетах Палестины отменили занятия, так, чтобы местная молодежь смогла принять участие в акциях протеста.
Уже загодя на блокпосты и КПП Западного берега были передислоцированы дополнительные силы израильской пограничной полиции и спецназа. В этот день жгли покрышки и кидали камни в 18 палестинских городах. На камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью военные отвечают слезоточивым газом и резиновыми пулями: 16 раненых, десятки пострадавших.
"Трамп взорвал ситуацию в регионе, признав Иерусалим столицей Израиля и перенеся туда посольство, — говорит один из манифестантов. — Все эти жертвы на его совести".
Беспорядки — в Рамалле, Хевроне. Столкновения в Шхеме и предместьях Вифлеема. Израильская армия сообщает о том, что ситуация остается под контролем силовиков.
"Мы просчитываем варианты развития событий, — констатирует бывший заместитель председателя Совета безопасности Израиля Итамар Яар. — Все они известны и военным и спецслужбам. И пока нет ничего, что мы не смогли бы предотвратить".
Но анонсированного похода сотен тысяч палестинцев на Иерусалим не было. В Газе силовики "ХАМАС" демонтировали палаточные лагеря вдоль пограничного забора. Ошеломленные жертвами минувшего дня стороны поспешили снизить эскалацию протестов, рассчитывая на вмешательство международного сообщества.
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