Россия сыграет с Канадой в 1/4 финала чемпионата мира после проигрыша Швеции

На продолжающемся в датском Копенгагене чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап. В группе А сборная России в заключительном поединке со счетом 1:3 потерпела поражение от лидирующей Швеции.

Хоккеистам сборной России удалось достаточно быстро выйти в счете вперед – уже на третьей минуте Кирилл Капризов, находясь перед голкипером шведской команды получил пас из-за ворот и в одно касание забил гол – 1:0.

Минимальное преимущество в счете продержалось весь первый период и часть второго пока швед Мика Зибанеджад не поразил ворота Василия Кошечкина. Однако на этом хоккеисты "Тре крунур" не остановились и через семь минут вышли вперед благодаря усилиям Рикарда Раккеля. При счете 2:1 второй игровой период и завершился.

В заключительные 20 минут игровое преимущество перешло уже к "красной машине" – россияне начали активнее прессинговать, а шведы стали чаще ошибаться. Однако особых дивидендов подопечные Ильи Ворбьева из этого, ровно, как и из удалений у шведов, не смогли извлечь. Более того, за минуту до финальной сирены после замены Кошечкина на шестого полевого игрока швед Маттиас Экхольм броском от своих ворот смог поразить пустые ворота России и установить окончательный счет в матче — 3:1 в пользу скандинавской команды.

Таким образом, Россия с 16-ю очками заняла вторую строчку в группе А и в 1/4 финала встретится с Канадой, ставшей в своей группе третьей. Матч состоится 17 мая.

Также отметим, что в параллельном поединке группы В сборная Латвии благодаря единственному голу Андриса Джериньша минимально обыграла команду Дании – 1:0.