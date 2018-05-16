Мощные бури оставили без электричества 400 тысяч американцев

На северо-восток США обрушились мощные бури. ПО их вине без электроэнергии остались более 400 тысяч жителей штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду, в некоторых районах прошел град. Метеорологи сообщают об опасности возникновения торнадо, передает ТАСС. Вместе с тем есть и обнадеживающий прогноз: уже через несколько часов непогода утихнет.

Движение всех пригородных поездов в Нью-Йорке приостановлено. Отменены также все поезда дальнего следования, проходящие через регион, где буйствует стихия. На Центральном вокзале скопились тысячи пассажиров, которые не могут уехать. Метро Нью-Йорка тоже работает с перебоями, так как на пересадочных станциях скопились огромные толпы людей. Поезда курсируют с задержками до часа.