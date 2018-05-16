Мария Шарапова: против Барти сыграла словно три матча

Российская теннисистка Мария Шарапова по итогам победного матча первого раунда турнира в Риме против австралийки Эшли Барти призналась, что матч дался ей нелегко. Однако несмотря на это, россиянка осталась довольна результатом.

"У меня сложилось впечатление будто я провела три матча, потому что условия постоянно менялись: то тень, то ветер – много всего было, — приводит слова Шараповой "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт WTA. – Для меня очень важно, что я одержала победу, смогла реализовать брейк-пойнты и отыграть те брейк-пойнты, которые возникали у нее. Можно вынести много позитивных моментов из этой игры".

Напомним, что Шарапова одержала победу над Барти со счетом 7:5, 3:6, 6:2. В матче второго круга россиянка встретится со словачкой Доминикой Цибулковой.