Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто. Теперь каждый желающий может добраться в Крым и обратно на легковой машине или пассажирском автобусе.

Строительство самой протяженной в России переправы удалось завершить на полгода раньше срока. Стройка века началась в феврале 2016 года, напоминает телеканал "Россия 24". За два года были возведены основные конструктивы автодорожной части, сформированы опоры и установлены пролетные строения. Всего использовано порядка 7 тысяч свай. Некоторые из них забиты на глубину ста метров — это высота 35-этажного здания. Стоимость объекта превышает 200 миллиардов рублей.

Первыми опробовать переправу сегодня смогли жители Крыма и Кубани.