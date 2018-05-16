Сектор Газа: беспорядки не утихают, количество жертв увеличивается

В секторе Газа накануне продолжились столкновения палестинских арабов и израильских военных. Они начались из-за переноса американского посольства в Иерусалим. Еще два человека погибли, более 400 пострадали.

По данным израильских военных, в демонстрациях участвовали около четырех тысяч человек, это в пять раз меньше, чем днем ранее.

В понедельник в ходе разгона демонстрации был убит 61 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мир все еще возможен с палестинцами, но не с ХАМАС. По его мнению, движение заставляет участвовать в беспорядках женщин и детей.