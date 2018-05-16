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16 мая 201807:21

Тренер "МанСити" Гвардиола признан лучшим наставником в Англии

EPA

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был признан лучшим наставником в минувшем сезоне премьер-лиги. В голосовании Английской ассоциации футбольных тренеров он опередил Рафаэля Бенитеса ("Ньюкасл"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Шона Дайча ("Бернли"), Криса Хьютона ("Брайтон") и Роя Ходжсона ("Кристал Пэлас").

Напомним, что по итогам сезона 2017/18 "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии с несколькими рекордами. Так, за всю историю премьер-лиги чемпион страны впервые набрал 100 очков за 38 игр чемпионата. Кроме того, "горожане" одержали рекордные 32 победы за сезон и опередили ближайшего преследователя – "Манчестер Юнайтед", на 19 баллов, что стало самым большим разрывом между чемпионом и вице-чемпионом.

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