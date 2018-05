Тренер "МанСити" Гвардиола признан лучшим наставником в Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был признан лучшим наставником в минувшем сезоне премьер-лиги. В голосовании Английской ассоциации футбольных тренеров он опередил Рафаэля Бенитеса ("Ньюкасл"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Шона Дайча ("Бернли"), Криса Хьютона ("Брайтон") и Роя Ходжсона ("Кристал Пэлас").

Congratulations, Pep Guardiola!@ManCity's boss is the @BarclaysFooty Manager of the Season for 2017/18 👏#PL pic.twitter.com/i2SYUu4IwM