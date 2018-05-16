Подростка-инвалида не пустили в самолет после операции

Сотрудники авиакомпании Utair не пустили в самолет подростка-инвалида из Приморья.

Инцидент произошел в Кургане, куда 16-летний подросток ездил на операцию. Президент приморского общества инвалидов-спинальников "Ковчег" Артем Моисеенко рассказал, что у подростка синдром мышечной дистрофии Дюшенна. После операции у него были все ноги в гипсе, поэтому сотрудники компании сказали, что он будет занимать слишком много места. Мальчик и его отец ждали три дня, пока Фонд социального страхования Приморского края не купил другие билеты.

В свою очередь представитель Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ рассказал, что у семьи были билеты на поезд с открытой датой, и по заключению врачей, пациент мог воспользоваться "железнодорожным транспортом без ущерба для здоровья". Но родители приняли решение лететь на самолете.

"Когда семья сказала, что мальчику нужно лететь самолетом, мы стали искать варианты, авиакомпания пошла навстречу и снизила цену на билет", — сказал собеседник агентства.

Однако родители не предупредили сотрудников авиакомпании о том, что у мальчика ноги в гипсе и не сгибаются. Поэтому он не мог разместиться на обычном месте.

"После того как подростка не пустили в самолет, мы снова начали договариваться насчет перелета, и сейчас мальчик уже на пути домой, во Владивосток", — добавил представитель фонда.

Официальным комментарием авиакомпании РИА Новости пока не располагает.

Мышечная дистрофия Дюшенна – это генетическое заболевание, связанное с нарушением строения мышечных волокон. Болеют мальчики и очень редко девочки. Основное проявление — слабость мышц, затруднения при движениях с детского возраста, прогрессирующие по мере взросления.