Таежные угодья Тулеева не найдены. Навальному грозит дело за клевету

Прокуратура не нашла в тайге имений бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.

В апреле Алексей Навальный разместил на своем сайте видеоролик, в котором показал якобы госдачу Тулеева. По словам оппозиционера, в таежных угодьях на площади 155,9 тысячи квадратных метров разместились 12 жилых домов и 40 хозпостроек.

Тулеев заявил о недостоверности этих сведений и обратился в прокуратуру с просьбой проверить его финансовое и имущественное положение. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области, в результате проведенной органами прокуратуры проверки установлено, что в собственности Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро в селе Мазурово.

Теперь Навальному грозит уголовное дело по статье о клевете.

Пост губернатора Кемеровской области Аман Тулеев покинул вскоре после страшной трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", пожаре, в котором погибли 60 человек, большинство – дети. Сейчас Тулеев является спикером парламента Кузбасса.