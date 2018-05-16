В Коми ищут шесть человек, провалившихся под лед в вездеходе

В Коми под лед провалился вездеход, в котором находилось 8 человек. Двое пострадавших найдены живыми, остальных сейчас ищут, передает "Интерфакс".

ЧП произошло в 20 км от поселка городского типа Кожва. По данным информированного источника, вездеход принадлежит ТПП "Лукойл Ухта Нефтегаз".