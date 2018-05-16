Марио Балотелли станет игроком французского "Олимпика"

Темнокожий итальянский форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли еще как минимум на два сезона задержится в футбольном первенстве Франции. При этом он не стал продлевать контракт с "орлятами", а предпочел перейти в стан финалиста Лиги Европы клуба "Олимпик Марсель".

О том, что Балотелли не будет играть за "Ниццу" и нынешним летом станет свободным агентом, было известно давно. В этой связи журналисты подыскивали для Марио новую команду и вариантов было множество, в том числе, итальянца сватали в московские "Локомотив" и ЦСКА.

Однако все оказалось куда проще: по сообщению изданий "Спорт-экспресс" и Tutto Mercato Web, после завершения выступлений за "Ниццу" Балотелли подпишет новое соглашение с "Марселем", которое, по некоторым сведениям, он уже согласовал на срок 2 года. Впрочем, официальное решение сторон будет принято до конца мая.