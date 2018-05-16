Потерявший семью в "Зимней вишне" кемеровчанин поучаствует в праймериз "Единой России"

Кемеровский предприниматель Игорь Востриков, у которого погибли трое детей, жена и сестра во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня", подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по выборам в совет народных депутатов Кемеровской области, передает "Интерфакс".

Востриков беспартийный, окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет", присуждена квалификация "инженер" по специальности "Машины и аппараты химических производств".

Имя предпринимателя есть в списке кандидатов на сайте, где размещены данные о предварительном голосовании "единороссов" по отбору кандидатов.

При этом в списке нет экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, в настоящее время занимающего пост спикера парламента региона. Ранее он заявлял, что после завершения работы данного созыва парламента покинет свой пост и не будет в дальнейшем заниматься политикой.

Как известно, вскоре после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка, Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области.