Медведев: в цифровой среде запреты уже не работают

Какие-либо категоричные запреты в цифровой среде реализовать сегодня сложно, так как сразу начинают возникать варианты их обхода, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев​​​.

В ходе выступления на Петербургском юридическом форуме, глава правительства подчеркнул, что в настоящее время в цифровой среде предписания, разрешения и запреты в полном объеме не работают, передает телеканал "Россия 24".

"На глобальных рынках что-то сложно категорично запретить и обеспечить надлежащее исполнение запрета. Тут же возникнут пути обхода запретов и предписаний", — заявил Медведев.

Как известно, ранее Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Однако, несмотря на попытки регулятора заблокировать мессенджер, он продолжил работать, хоть и с небольшими помехами.