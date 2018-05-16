Парапланерист приземлился на головы туристов в Хибинах

Между столиков в кафе завершил свой полет незадачливый парапланерист, долго паривший в небе над Хибинами. В результате жесткой посадки никто из посетителей заведения не пострадал, хотя спортсмен в прямом смысле рухнул туристам на головы, что и заснял один из очевидцев.

Инцидент произошел в конце минувшей недели на горнолыжном курорте Большой Вудъявр, когда опустился довольно низко над землей спортсмен попытался уйти левее и набрать высоту. Вместо подъема он на скорости врезался в стоявшие на открытой террасе кафе столики. Один из них он и вовсе перевернул, сбив с ног посетителя.

"Пора устанавливать знаки "Посадка на столы и головы запрещена!" — отметил один из пользователей.

В итоге посетители кафе отделались легким испугом, а сам парапланерист — синяками и ссадинами.