Мотоциклист без шлема на полном ходу врезался в машину в Липецке

Байкер и его пассажир чудом выжили после столкновения с двумя автомобилями в Липецке. Камера регистратора запечатлела момент страшной аварии.

ДТП произошло в 14:15 14 мая на Московской улице, когда автомобили остановились перед пешеходным переходом. Мотоциклист, как можно судить по кадрам, и не думал останавливаться на красный сигнал светофора, но не совладал с управлением и врезался в Skoda. Удар был такой силы, что байкер и его пассажир — оба были без шлемов — отлетели на несколько метров вперед, а их железный конь едва не сбил пересекавшего дорогу мужчину.

Водитель байка и его 34-летний пассажир выжили, но оказались в больнице — первыми им на помощь пришли стоявшие на автобусной остановке люди. Они же привели в чувство владелицу Skoda, которая от переживаний едва не упала в обморок.