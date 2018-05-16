Сенаторы хотят обязать граждан покупать страховки от пожара

Страхование — дело добровольное. Этот принцип вновь, как в случае с ОСАГО, старается опровергнуть российская законодательная власть. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил ввести на законодательном уровне механизм обязательного противопожарного страхования. Этот вопрос обсуждался после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". При пожаре там погибли 60 человек.

Страхование предусматривает определение размера выплат при нанесении вреда здоровью или гибели людей в случае нарушения требований пожарной безопасности, сообщает РИА Новости. Кроме того, сенаторы предлагают усилить уголовную ответственность за нарушения в области пожарной безопасности. На заседании верхней палаты российского парламента 16 мая утверждены рекомендации. В них предлагается устранить противоречия между рядом требований противопожарной защиты и антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей. Это требует выработки единого правового подхода к обеспечению безопасности. Кроме того, негативное влияние на противопожарное состоянии объектов зашиты оказывает снижение фактической численности сотрудников федеральной государственной пожарной службы, которые осуществляют надзор со стороны государства за выполнением норм. Сенаторы предлагают ввести фиксированный норматив численности пожарной службы из расчета одного специалиста на 650 человек населения. А также усилить уголовное наказание за нарушение мер пожарной безопасности, повлекшее смерть или тяжкий вред здоровью человека, и за уклонение от выполнения предписаний органов государственного пожарного надзора.

"В период осенней сессии планируется подготовка предложений о перераспределении полномочий по обеспечению пожарной безопасности между исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также о повышении ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства за ведение экономической деятельности на объектах, не введенных в установленном порядке в эксплуатацию", — подчеркнул Виктор Бондарев.

Сенаторы хотят законодательно закрепить возможность проверок пожарной безопасности органами пожарного надзора без предварительного уведомления собственников объектов, внести изменения в действующее законодательство для отмены запрета на проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на объектах, относящихся к категории высокого риска и не ограничивать периодичность их проведения, создать национальный реестр разрешенных к применению в несущих строительных конструкциях огнезащитных материалов.