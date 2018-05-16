Современные технологии впервые позволили расшифровать часть дневника Анны Франк

Благодаря современным технологиям историкам впервые удалось расшифровать две страницы дневника Анны Франк, которые 13-летняя авторша в свое время заклеила плотной бумагой. В этих фрагментах своих записей девочка рассуждает на интимные темы, сообщает Guardian.

В записях, которые были сделаны 28 сентября 1942 года, Анна рассказывает своей воображаемой подруге Китти четыре шутки, которая девочка назвала "грязными". В этих заметках Франк размышляет о сексе, проституции и контрацепции.

Исполнительный директор Дома Анны Франк в Амстердаме Рональд Леопольд завил, что Анна создает вымышленную ситуацию, которая "помогает ей обратиться к деликатным темам".

"Все мужчины, если у них все в порядке, навещают женщин. Тех, что заговаривают с ними на улицах. Потом они уходят вместе. В Париже для этого есть большие дома. Папа там был", — пишет Анна Франк.

Директор нидерландского Института изучения войны, Холокоста и геноцида Франк ван Ври отметил, что такие рассуждения абсолютно нормальны.

"Неприличные шутки чрезвычайно распространены среди подростков. При всех своих дарованиях Анна была, прежде всего, девочкой-тинейджером", — заявил ученый.

13-летняя Анна Франк писала заметки о жизни в оккупированном нацистами Амстердаме из убежища, где скрывалась ее семья. "Дневник Анны Франк" представляет собой неоконченные записи. Обитатели убежища были арестованы представителями гестапо. Анна умерла в концлагере от тифа. Единственным членом ее семьи, которому удалось выжить, был отец писательницы Отто Франк. Его не стало в 1980 году.