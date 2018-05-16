Американский учитель утопил двух енотов на глазах школьников

Учителя средней школы в американском штате Флорида отправили в оплачиваемый отпуск на время расследования скандального инцидента, героем которого он и стал. Дело в том, что Дьюи Брютон, отработавший в Forest High School в округе Мэрион более 11 лет, на глазах у учеников утопил двух енотов. Несмотря на то, что преподаватель строго-настрого запретил своим воспитанникам снимать казнь, один из школьников все же включил камеру, отмечает Fox35.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 14 мая: утром учитель сельского хозяйства обнаружил, что один из двух живущих в школе енотов убил цыпленка, которого тот растил вместе с классом. Именно это обстоятельство и сподвигло Брютона расправиться с хищниками, причем сделать это посреди урока и при участии воспитанников. Ради экзекуции мусорный контейнер наполнили водой, после чего туда опустили клетки с енотами. Дабы животные не могли дышать, преподаватель попросил учеников держать у них над мордами шланги с льющейся водой.

О произошедшем снимавший видео школьник рассказал своей матери, а та уже дозвонилась до директора образовательного учреждения. Администрация округа и представители комиссии по сохранению дикой природы Флориды проводят внутреннее расследование, на время которого Брютон отправлен в оплачиваемый отпуск. Известно, что за учителя уже вступилась организация "Школы для будущих фермеров Америки", членом которой он являлся.