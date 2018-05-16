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Футбол-2018 11 минут назад

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16 мая 201817:58

Стал известен расширенный состав сборной Англии на чемпионат мира

EPA

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена 23 игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира по футболу в России. Самое большое представительство в национальной команде у клуба "Тоттенхэм Хотспур". Пять футболистов "шпор" попали в расширенный список.

Любопытно, что лишь Дэнни Уэлбек, Фил Джонс, Гари Кэхилл, Джордан Хендерсон и Рахим Стерлинг принимали участие в предыдущем чемпионате мира. Окончательный состав сборной Англии станет известен 4 июня, сообщает РИА Новости.

Вратарская бригада составлена из Джека Батленда ("Сток Сити"), Джордана Пикфорда ("Эвертон") и Ника Поупа ("Бернли"). В защите сыграют Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба – "Манчестер Сити"), Харри Магуайр ("Лестер Сити"), Киран Триппьер, Дэнни Роуз (оба – "Тоттенхэм"), Фил Джонс ("Манчестер Юнайтед"), Гари Кэхилл ("Челси") и Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль").

Полузащитники Эрик Дайер, Деле Алли (оба – "Тоттенхэм"), Джесси Лингард, Эшли Янг (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Рубен Лофтус-Чик ("Кристал Пэлас") и Фабиан Делф ("Манчестер Сити") поборются за попадание в окончательный состав.

В линию атаки Гарет Саутгейт пригласил Джейми Варди ("Лестер Сити"), Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед"), Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Дэнни Уэлбека ("Арсенал") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").

Еще пять игроков оказались в резервном списке. Это вратарь Томас Хитон ("Бернли"), защитник Джеймс Тарковски ("Бернли"), полузащитники Льюис Кук ("Борнмут"), Адам Лаллана ("Ливерпуль") и Джейк Ливермор ("Вест Бромвич").

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Сборная Англии оказалась в группе G вместе с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

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