Тема:

Российский Крым 54 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 мая 201821:44 Павел Зарубин, Ольга Армякова

15 минут вместо 15 часов: Крымский мост в первый же день побил рекорды Керченской переправы

Уже в первые предрассветные часы Керченский пролив по Крымскому мосту пересекли 5 тысяч машин, по номерам которых вполне можно было изучать географию не только России. Были и иностранцы. В том числе, украинцы, которым майданные власти два года доказывали, что моста не будет, и жители западных государств, руководители которых наложили на Крым санкции. За первые 12 часов с открытия моста транспортный поток в Крым побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы.

Ровно в 5.30 утра движение по Крымскому мосту открывается. Атмосфера настоящего большого праздника — сотни автомобилей сигналят, люди с обеих сторон Крымского моста начинают долгожданное движение на встречу друг другу.

Самые первые эмоции первых водителей фиксируем прямо на ходу на скорости 80 километров в час.

- Все отлично, все хорошо, отлично! – отвечает на вопрос один из водителей.

- Как ощущения от поездки?

- Мы гордимся за страну!

- Отлично, — отвечает другой водитель. — Дорога — прелесть! Летим!

- Как настроения, как ощущение?

- Просто супер!

- Как вам мост?

- Мы его строили!

По-настоящему историческая встреча: два берега — Крымский и Таманский встретились прямо на крымском мосту. Эксклюзив канала "Россия": по крымскому мосту одной из первых едет официальный представитель МИДа Мария Захарова. Вернее, мчится.

"Потрясающе, это вообще что-то невероятно красивое! – воодушевлена, сидящая за рулём автомобиля Захарова. — Ну что, пойдем на обгон. Такая дорога, что хочется, честно сказать, прибавить газу".

В Керчи у Захаровой заранее был запланирован брифинг по всем последним событиям.

Высшее украинское руководство ранее заявляло, что никакого моста Россия не построит. Теперь, когда он уже стал реальностью, Порошенко говорит, что по нему "будут уходить оккупанты".

"Жалко Украину, жалко людей, жалко народ, что им такой дуростью забивают голову", — отмечает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова потом опубликовала скриншот со своего навигатора, на котором пока устаревшие карты — на путь с одного берега на другой она должна была потратить 15 часов. В реальности теперь нужно 15 минут. Чтобы проехаться по мосту среди первых, Захарова приехала к мосту за несколько часов до открытия.

С ночи на подъездах к Крымскому мосту уже стояли сотни машин с российскими флагами, с плакатами. Люди съехались со всей России целыми семьями.

Дети в ожидании едят молочные смеси, но родители считают важным оказаться здесь в такой исторический момент.

"Мы хотим быть первыми. Из дома мы выехали в 2 часа ночи", — говорит женщина за рулем.

"Продолжить дальше путешествие по Крыму", — делится своими дальнейшими планами мужчина.

"Всей душой и сердцем мы там, на том берегу, потому что мы всю жизнь вместе!" – говорит пожилая женщина.

"Я счастливый, как никто", — цитирует песню другой ожидающий проезда в Крым.

И вот заградительные блоки с дороги убраны. Стартует движение, сразу по двум полосам растягивается длинная вереница машин и байкеров. На середине моста машины сигналят: встреча, которую Крым ждал 100 лет, и которая раньше казалась лишь мечтой.

Самое время загадывать желание. Ведь это новая хорошая традиция: загадывать желание каждый раз, проезжая под белоснежными сводами главного символа Крымского моста — судоходной арки на высоте 35 метров над Керченским проливом.

Именно здесь между двух морей на рассвете и встретились два берега одной страны. Особенный, невероятно красивый момент. Такое бывает только раз в жизни.

Этого дня здесь ждали с особыми чувствами. Многие от волнения не спали всю ночь, готовились к путешествию.

- Ура, мост! Поехали!

А для этой семьи открытие крымского моста — не просто событие, а история. Альфред Израилович — один из немногих, кто на поезде ехал через Керченский пролив ровно 74 года назад по первому железнодорожному мосту. Сегодня вместе с семьей он повторит этот легендарный маршрут.

"Место не помню, помню только, что вода была с обеих сторон", — говорит Альфред Дулицкий.

"Уже три поколения проедут по этому мосту", — добавляет дочь Альфреда Израиловича.

Чтобы своими глазами увидеть настоящий Крымский мост, журналист Коул приехал из Австрии. И это несмотря на то, что в западных СМИ грандиозную стройку до сих пор считают вымыслом.

"Вчера я смотрел европейские новости об открытии моста. И все в один голос говорили, что это никому не нужно, что это очень дорого, что это незаконно и много других неприятных негативных вещей. Но это не так. Я считаю, что мост — это что-то невероятное", — отмечает журналист Коул.

Невероятным, а скорее, невозможным и даже фантастическим проект Крымского моста называли в эфире всех украинских телеканалов. Так официальный Киев считает и сегодня. Но теперь убедиться в существовании моста может каждый.

- Мне говорили, что с украинским паспортом я не пройду. И вот я уже на другой стороне моста. И ничего!

На Крымский мост можно попасть с любым паспортом. Главное — соблюдать правила дорожного движения.

Если сердце моста — судоходные арки, то самый настоящий мозговой центр — главный пункт управления. На экранах отображается информация о загруженности дорог, скорости движения, даже о погодных условиях. Это самая современная система мониторинга.

Десятки камер и сотни датчиков работают круглосуточно, чтобы движение по Крымскому мосту было комфортным, а главное — безопасным.

"Автоматизированная система управления движением позволяет отслеживать потоки в режиме реального времени, определять скоростной режим", — поясняет замначальника управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Григорий Сокол.

- А если вдруг возникнут какие-то заторы на Крымском мосту? Что будете делать?

"У нас пробок на Крымском мосту не может быть. Диспетчер в режиме реального времени оценивает ситуацию и принимает верное решение – снижать скорость движения или, наоборот, повышать до допустимых значений".

За первые несколько часов Крымский мост побил суточный рекорд паромной переправы — более 10 000 автомобилей. И это только начало. Ведь полным ходом идет строительство федеральной трассы "Таврида", что станет ключевой магистралью полуострова. К концу 2018 года движение откроют сначала по одной полосе в каждую сторону. В 2020 году "Таврида" заработает на полную мощность.

Ранее по теме

Сейчас

21:24

На Казанском направлении электричка насмерть сбила ребенка

18:08

В центре Москвы найден застреленным высокопоставленный единоросс

16:04

СКР возбудил дело о незаконном привлечении Вышинского к уголовной ответственности на Украине

14:43

В удмуртском Пугачеве вновь рвутся снаряды из-за поджога травы

14:20

Противопожарное страхование может стать обязательным

14:09

Вышинского собираются арестовать на два месяца

13:24

СК собрал доказательства о хищениях в "Седьмой студии"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

15 минут вместо 15 часов: Крымский мост в первый же день побил рекорды Керченской переправы

15 минут вместо 15 часов: Крымский мост в первый же день побил рекорды Керченской переправы

56 минут назад
Котлера погубили проблемы в семье и банкротство

Котлера погубили проблемы в семье и банкротство

1 час назад
Пожарные поезда, вертолет и самолет-амфибия: нейтрализовать ситуацию в Пугачеве пока не удается

Пожарные поезда, вертолет и самолет-амфибия: нейтрализовать ситуацию в Пугачеве пока не удается

1 час назад
Провокация СБУ: Кириллу Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы

Провокация СБУ: Кириллу Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы

2 часа назад
Пхеньян болезненно отреагировал на учения Южной Кореи и США

Пхеньян болезненно отреагировал на учения Южной Кореи и США

2 часа назад
Футболисты сборной ФРГ попали в громкий антитурецкий скандал

Футболисты сборной ФРГ попали в громкий антитурецкий скандал

1 час назад
СМИ США призвали Украину разбомбить Крымский мост

СМИ США призвали Украину разбомбить Крымский мост

5 часов назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Похоронное дело: журналиста Daily Storm вызвали на допрос

Похоронное дело: журналиста Daily Storm вызвали на допрос

5 часов назад
Отрубившему жене кисти рук оставляют родительские права

Отрубившему жене кисти рук оставляют родительские права

4 часа назад
Части Гавайев может не стать в ближайшие дни

Части Гавайев может не стать в ближайшие дни

5 часов назад
Опубликовано видео с места гибели семи человек в затонувшем вездеходе в Коми

Опубликовано видео с места гибели семи человек в затонувшем вездеходе в Коми

4 часа назад
Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

15.05.2018 10:00
Джигарханян вновь госпитализирован: актер в реанимации

Джигарханян вновь госпитализирован: актер в реанимации

6 часов назад
Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

38 минут назад
Туск о Трампе: с такими друзьями врагов не нужно

Туск о Трампе: с такими друзьями врагов не нужно

50 минут назад
На Казанском направлении электричка насмерть сбила ребенка

На Казанском направлении электричка насмерть сбила ребенка

1 час назад
60 минут. Украине предложили взорвать Крымский мост

60 минут. Украине предложили взорвать Крымский мост

1 час назад
154
Аргентинцам выдали инструкции по общению с русскими девушками

Аргентинцам выдали инструкции по общению с русскими девушками

1 час назад
Названы лучшие музеи Европы 2018 года

Названы лучшие музеи Европы 2018 года

2 часа назад
У дочери Курта Кобейна отсудили знаменитую гитару отца

У дочери Курта Кобейна отсудили знаменитую гитару отца

2 часа назад
В США обнародованы 2 тысячи страниц о вмешательстве России в выборы

В США обнародованы 2 тысячи страниц о вмешательстве России в выборы

4 часа назад
Японцы переизобрели пишущую машинку

Японцы переизобрели пишущую машинку

4 часа назад
На мосту в Крым уже появились первые нарушители

На мосту в Крым уже появились первые нарушители

5 часов назад
На видео попала загадочная медуза, напоминающая пластиковый пакет

На видео попала загадочная медуза, напоминающая пластиковый пакет

5 часов назад
Microsoft выпустит "iPad на Windows" за 400 долларов

Microsoft выпустит "iPad на Windows" за 400 долларов

6 часов назад
Компания Volvo откажется от дизельных двигателей

Компания Volvo откажется от дизельных двигателей

7 часов назад
Современные технологии впервые позволили расшифровать часть дневника Анны Франк

Современные технологии впервые позволили расшифровать часть дневника Анны Франк

7 часов назад
Биологи узнали, сколько места нужно для развития нового вида млекопитающих

Биологи узнали, сколько места нужно для развития нового вида млекопитающих

7 часов назад
Фильм "Все будет хорошо" Дмитрий Астрахан снимал на фоне череды личных трагедий

Фильм "Все будет хорошо" Дмитрий Астрахан снимал на фоне череды личных трагедий

7 часов назад
Путин: российские корабли с "Калибрами" должны находиться в Средиземном море постоянно

Путин: российские корабли с "Калибрами" должны находиться в Средиземном море постоянно

7 часов назад
Граффити по правилам: как работает антивандальное покрытие

Граффити по правилам: как работает антивандальное покрытие

7 часов назад
Успех блокировки Telegram оценили в 7%

Успех блокировки Telegram оценили в 7%

8 часов назад
Toyota и Lexus отзывают автомобили в России

Toyota и Lexus отзывают автомобили в России

8 часов назад
Чем новый кабмин будет отличаться от версии 2012 года

Чем новый кабмин будет отличаться от версии 2012 года

8 часов назад
Инженеры создали первого робота-муху с питанием от лазерного луча

Инженеры создали первого робота-муху с питанием от лазерного луча

8 часов назад
Huawei назвала российскую цену смартфона-флагмана Honor 10

Huawei назвала российскую цену смартфона-флагмана Honor 10

8 часов назад
Найден человек, который покорил Эверест 22 раза

Найден человек, который покорил Эверест 22 раза

8 часов назад
Новый вирус играет гимн СССР на фоне Сталина

Новый вирус играет гимн СССР на фоне Сталина

9 часов назад
Больше 15 минут не советую: Собянин анонсировал открытие Ледяной пещеры в Зарядье

Больше 15 минут не советую: Собянин анонсировал открытие Ледяной пещеры в Зарядье

9 часов назад
Парапланерист приземлился на головы туристов в Хибинах

Парапланерист приземлился на головы туристов в Хибинах

9 часов назад
Напавших с нагайками на митинговавших в Москве выпороли сами казаки

Напавших с нагайками на митинговавших в Москве выпороли сами казаки

9 часов назад
Добрее, честнее, дружнее: в Подмосковье пройдет Детская Олимпиада

Добрее, честнее, дружнее: в Подмосковье пройдет Детская Олимпиада

9 часов назад
Основательница Театра.doc ушла вслед за мужем

Основательница Театра.doc ушла вслед за мужем

10 часов назад
Джон Траволта зажег в Каннах под рэпера 50cent. Видео

Джон Траволта зажег в Каннах под рэпера 50cent. Видео

10 часов назад
"Янни" или "Лорел"? Интернет сходит с ума от новой загадки

"Янни" или "Лорел"? Интернет сходит с ума от новой загадки

12 часов назад
10 самых бедных городов России

10 самых бедных городов России

12 часов назад
Сериал "Сиделка": новая интрига от телеканала "Россия"

Сериал "Сиделка": новая интрига от телеканала "Россия"

14.05.2018 21:38
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

14.05.2018 17:55
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05