15 минут вместо 15 часов: Крымский мост в первый же день побил рекорды Керченской переправы

Уже в первые предрассветные часы Керченский пролив по Крымскому мосту пересекли 5 тысяч машин, по номерам которых вполне можно было изучать географию не только России. Были и иностранцы. В том числе, украинцы, которым майданные власти два года доказывали, что моста не будет, и жители западных государств, руководители которых наложили на Крым санкции. За первые 12 часов с открытия моста транспортный поток в Крым побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы.

Ровно в 5.30 утра движение по Крымскому мосту открывается. Атмосфера настоящего большого праздника — сотни автомобилей сигналят, люди с обеих сторон Крымского моста начинают долгожданное движение на встречу друг другу.

Самые первые эмоции первых водителей фиксируем прямо на ходу на скорости 80 километров в час.

- Все отлично, все хорошо, отлично! – отвечает на вопрос один из водителей.

- Как ощущения от поездки?

- Мы гордимся за страну!

- Отлично, — отвечает другой водитель. — Дорога — прелесть! Летим!

- Как настроения, как ощущение?

- Просто супер!

- Как вам мост?

- Мы его строили!

По-настоящему историческая встреча: два берега — Крымский и Таманский встретились прямо на крымском мосту. Эксклюзив канала "Россия": по крымскому мосту одной из первых едет официальный представитель МИДа Мария Захарова. Вернее, мчится.

"Потрясающе, это вообще что-то невероятно красивое! – воодушевлена, сидящая за рулём автомобиля Захарова. — Ну что, пойдем на обгон. Такая дорога, что хочется, честно сказать, прибавить газу".

В Керчи у Захаровой заранее был запланирован брифинг по всем последним событиям.

Высшее украинское руководство ранее заявляло, что никакого моста Россия не построит. Теперь, когда он уже стал реальностью, Порошенко говорит, что по нему "будут уходить оккупанты".

"Жалко Украину, жалко людей, жалко народ, что им такой дуростью забивают голову", — отмечает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова потом опубликовала скриншот со своего навигатора, на котором пока устаревшие карты — на путь с одного берега на другой она должна была потратить 15 часов. В реальности теперь нужно 15 минут. Чтобы проехаться по мосту среди первых, Захарова приехала к мосту за несколько часов до открытия.

С ночи на подъездах к Крымскому мосту уже стояли сотни машин с российскими флагами, с плакатами. Люди съехались со всей России целыми семьями.

Дети в ожидании едят молочные смеси, но родители считают важным оказаться здесь в такой исторический момент.

"Мы хотим быть первыми. Из дома мы выехали в 2 часа ночи", — говорит женщина за рулем.

"Продолжить дальше путешествие по Крыму", — делится своими дальнейшими планами мужчина.

"Всей душой и сердцем мы там, на том берегу, потому что мы всю жизнь вместе!" – говорит пожилая женщина.

"Я счастливый, как никто", — цитирует песню другой ожидающий проезда в Крым.

И вот заградительные блоки с дороги убраны. Стартует движение, сразу по двум полосам растягивается длинная вереница машин и байкеров. На середине моста машины сигналят: встреча, которую Крым ждал 100 лет, и которая раньше казалась лишь мечтой.

Самое время загадывать желание. Ведь это новая хорошая традиция: загадывать желание каждый раз, проезжая под белоснежными сводами главного символа Крымского моста — судоходной арки на высоте 35 метров над Керченским проливом.

Именно здесь между двух морей на рассвете и встретились два берега одной страны. Особенный, невероятно красивый момент. Такое бывает только раз в жизни.

Этого дня здесь ждали с особыми чувствами. Многие от волнения не спали всю ночь, готовились к путешествию.

- Ура, мост! Поехали!

А для этой семьи открытие крымского моста — не просто событие, а история. Альфред Израилович — один из немногих, кто на поезде ехал через Керченский пролив ровно 74 года назад по первому железнодорожному мосту. Сегодня вместе с семьей он повторит этот легендарный маршрут.

"Место не помню, помню только, что вода была с обеих сторон", — говорит Альфред Дулицкий.

"Уже три поколения проедут по этому мосту", — добавляет дочь Альфреда Израиловича.

Чтобы своими глазами увидеть настоящий Крымский мост, журналист Коул приехал из Австрии. И это несмотря на то, что в западных СМИ грандиозную стройку до сих пор считают вымыслом.

"Вчера я смотрел европейские новости об открытии моста. И все в один голос говорили, что это никому не нужно, что это очень дорого, что это незаконно и много других неприятных негативных вещей. Но это не так. Я считаю, что мост — это что-то невероятное", — отмечает журналист Коул.

Невероятным, а скорее, невозможным и даже фантастическим проект Крымского моста называли в эфире всех украинских телеканалов. Так официальный Киев считает и сегодня. Но теперь убедиться в существовании моста может каждый.

- Мне говорили, что с украинским паспортом я не пройду. И вот я уже на другой стороне моста. И ничего!

На Крымский мост можно попасть с любым паспортом. Главное — соблюдать правила дорожного движения.

Если сердце моста — судоходные арки, то самый настоящий мозговой центр — главный пункт управления. На экранах отображается информация о загруженности дорог, скорости движения, даже о погодных условиях. Это самая современная система мониторинга.

Десятки камер и сотни датчиков работают круглосуточно, чтобы движение по Крымскому мосту было комфортным, а главное — безопасным.

"Автоматизированная система управления движением позволяет отслеживать потоки в режиме реального времени, определять скоростной режим", — поясняет замначальника управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Григорий Сокол.

- А если вдруг возникнут какие-то заторы на Крымском мосту? Что будете делать?

"У нас пробок на Крымском мосту не может быть. Диспетчер в режиме реального времени оценивает ситуацию и принимает верное решение – снижать скорость движения или, наоборот, повышать до допустимых значений".

За первые несколько часов Крымский мост побил суточный рекорд паромной переправы — более 10 000 автомобилей. И это только начало. Ведь полным ходом идет строительство федеральной трассы "Таврида", что станет ключевой магистралью полуострова. К концу 2018 года движение откроют сначала по одной полосе в каждую сторону. В 2020 году "Таврида" заработает на полную мощность.