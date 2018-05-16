Мария Шарапова вышла в третий круг турнира в Риме

В Риме продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого составляет 3,22 миллиона. Россиянка Мария Шарапова смогла пробиться в третий круг соревнований.

В матче второго раунда Шарапова обыграла Доминику Цибулкову из Словакии. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счетом 3:6, 6:4; 6:2 в пользу российской теннисистки. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей встречи между испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной на турнире под третьим номером, и Дарьей Гавриловой из Австралии.