Жителя Петропавловска-Камчатского осудили на 18 лет за домашний склад "синтетики"

На Камчатке суд признал местного жителя виновным в хранении четырех килограммов синтетических наркотиков и назначил ему наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Такие данные сообщили представители УМВД РФ по Камчатскому краю.

Полицейские задержали мужчину в ноябре 2016 года. При себе у него имелись расфасованные по пакетам дозы "синтетики", а в квартире был обнаружен целый склад запрещенных веществ, спрятанных в комнатах в мебели и бытовых предметах.

Правоохранителям удалось узнать, что фигурант через Интернет заказал из-за рубежа семь партий синтетических наркотиков. Когда злоумышленника задержали, он находился в состоянии наркотического опьянения. Всего у фигуранта было изъято почти четыре килограмма наркотиков, передает РИА Новости.

Суд назначил гражданину наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исполнительной колонии строгого режима и ограничением свободы на два года. Пока приговор не вступил в законную силу.