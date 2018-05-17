Станислав Черчесов: у нас есть игроки, которые должны решать задачу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал предстоящую подготовку команды к домашнему чемпионату мира.

"У нас запасных нет, – сказал Черчесов, которого цитирует "Спорт-экспресс". — А есть обойма игроков, которые должны решать задачу. Кто же будет выходить на поле, ситуация подскажет".

"С первого дня работы в сборной я прошу вас всех по достоинству оценивать то, чем мы обладаем. Как Смолов забивает испанцам и французам. Какие мячи Головин отправляет в ворота "Лиона" и "Арсенала". У нас есть свои футболисты, которых надо оценивать и поддерживать! У нас есть футболисты!" – добавил наставник.