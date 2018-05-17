В Астане подписано временное соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом подписано в ходе Астанинского экономического форума, который в настоящее время проходит в столице Казахстана.

Как сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, во временном соглашении предусматривается эффективный механизм разрешения споров, в том числе арбитраж. Также будет создан совместный комитет на уровне высоких должностных лиц и предусматривается создание бизнес-диалога.

Временное соглашение заключается на три года, напоминает РИА Новости. За это время стороны должны договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ.

Документ, который подписали в Астане 17 мая, представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Согласно нему предусмотрено снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по целому ряду товаров. Благодаря реализации соглашения значительно увеличатся объемы взаимной торговли, которая составила 2,7 миллиарда долларов за 2017 год.