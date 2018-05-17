НБА. "Голден Стэйт" позволил "Хьюстону" сравнять счет в финале Запада

"Хьюстон Рокетс" на домашнем паркете одержал победу над "Голден Стэйт Уорриорз" во втором матче полуфинальной серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 127:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард проигравшей команды Кевин Дюрант, который набрал 38 очков. В составе хозяев дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов на счету Джеймса Хардена. Счет финальной серии Западной конференции до четырех побед стал 1:1. Следующий матч состоится в ночь на 21 мая на паркете "Голден Стэйт".