На месте ЧС в Пугачево возобновили работы по тушению пожара

В Удмуртии авиация возобновила работы по тушению пожара на территории бывшего военного полигона в Пугачево. Об этом сообщают представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.

Как уточняется, на месте ЧС авиация возобновила работы по тушению очагов возгорания. Облеты совершают вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200. Работы возобновились около 7:10 по времени Москвы в связи с тем, что над объектом были туман и сильная задымленность, мешающие обзору.

По информации регионального управления, накануне на территорию, где возник пожар, было сброшено более 50 тонн воды.

16 мая в Малопургинском районе Удмуртии к западу от населенного пункта Пугачево возник пожар на территории бывшего военного полигона, напоминает ТАСС. По последним сведениям экстренных служб, общая площадь пожара составляет 300 гектаров. Из военного городка, находящегося поблизости, две тысячи человек были эвакуированы в пункты временного размещения.