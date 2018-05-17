Молодой москвич вырубил оказавшуюся на пути пенсионерку и дважды пырнул ее шилом

Пьяный москвич беспричинно избил 70-летнюю женщину, а затем нанес ей два удара шилом по голове. Пострадавшая выжила, но находится в больнице в тяжелом состоянии, ее обидчика уже задержали, сообщила пресс-служба столичного управления СКР. Камера наблюдения зафиксировала момент жестокой расправы.

Описанные события произошли в ночь на 17 мая у жилого дома на улице Борисовские Пруды. На кадрах видно, как 25-летний местный житель, находившийся в нетрезвом виде, ударом по лицу отправляет встретившуюся ему по пути пенсионерку на асфальт, после чего пытается вырвать пакет у нее из руки. Женщина не уступила, за что получила несколько крепких ударов ногой, а затем злоумышленник пустил в ход шило (по другим данным, отвертку).

С места молодой человек скрылся, но спустя пару часов был задержан полицейскими. О мотиве его поступка ничего не сообщается. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

За жизнь пенсионерки в настоящее время борются врачи — в отделение она поступила в тяжелом состоянии.