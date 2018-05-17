В Ботсване турист дал леопарду поиграть своей ногой. Видео

В северной части Ботсваны турист снял на видео леопарда, который приблизился к открытой двери его автомобиля и стал трогать когтистой лапой его ботинок и голень. При этом мужчина вел себя спокойно, дав возможность хищнику поиграть его ногой и даже немного ее царапнуть.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Daily Mail.

Когда же водитель завел мотор, леопард отбежал от машины.

По словам автора видео, хищник его совсем не напугал, поскольку "был похож на большого котика", передает РИА Новости. Однако на ноге туриста гепард все-таки оставил отметину: на кадрах виден небольшой порез и кровь.

Несколько дней назад сообщалось о том, что в сафари-парке в Нидерландах семейная пара французов с тремя детьми проигнорировала главное правило "никогда не выходить из машины" и была атакована несколькими гепардами.