Как крупные динозавры высиживали яйца, не повреждая их

Все птицы, высиживающие яйца, будь то крошечные синицы или же огромные страусы, сидят прямо на яйцах. Ранее исследователи считали, что некоторые из более крупных птицеподобных динозавров вряд ли могли делать то же самое без повреждения кладки с будущим потомством.

Между тем недавно японские учёные выяснили, что некоторые древние существа находили способ справляться с такой опасностью для выводка. Они сидели внутри открытого пространства в центре кольца яиц, а не прямо на них.

Специалисты под руководством палеонтолога Кохэи Танака (Kohei Tanaka) из Музея Нагойского университета (Nagoya University Museum) в Японии изучили порядка трёх десятков окаменелых кладок яиц, принадлежавших разным видам овирапторозавров.

Речь идёт о целом инфраотряде доисторических рептилий, широко распространившийся на древних континентах в меловой период 65-145 миллионов лет назад. Среди овирапторозавров встречаются и относительно небольшие виды, вроде каудиптерикса, сопоставимого по размерам с собакой, а также такие крупные ящеры, как гиганторапторы, которые вырастали до восьми метров в длину и весили несколько тонн.

Овирапторозавры заботились о своём потомстве не хуже современных птиц: они высиживали яйца в гнезде. Проблема возникала из-за того, что тело взрослой особи овирапторозавра было слишком крупным и могло раздавить хрупкие скорлупки яиц. Впрочем, как оказалось, ответственные родители проявили изобретательность и научились высиживать яйца, не причиняя им вреда.

К слову, учёные не раз находили кости овирапторозавров рядом с кладками яиц, из-за чего долгое время специалисты думали, будто это были коварные хищники, разорявшие чужие гнёзда. Даже название животных переводится как "ворующий яйца", но последние обнаруженные окаменелости позволяют интерпретировать поведение этих рептилий иначе.

Исследователи выяснили, что прямо в центре кладок крупных видов овирапторозавров располагалось большое отверстие.

Хотя по кладкам яиц невозможно определить точный вид овирапторозавров, исследователи разделили яйца на три группы, основанные на размере.

Самые маленькие яйца, длинной менее 170 миллиметров, были отнесены к группе Elongatoolithus. Скорее всего, она включала в себя виды существ с массой тела от нескольких десятков килограммов до 100 или 200 килограммов. Их можно сравнить с сегодняшними страусами или эму.

Яйца среднего размера были отнесены к группе Macroolithus, а самые крупные, более 240 миллиметров в длину, — к группе Macroelongatoolithus. Животные, которые откладывали самые большие яйца, могли иметь массу тела около 2000 килограммов.

После этого палеонтологи измерили диаметр кладок и диаметр отверстия в центре кладок (если такой имелся).

Диаметр гнёзд варьировался от 40 сантиметров до 3,3 метров.

Выяснилось, что у крупных видов отверстие занимало большую площадь кладок яиц. Как пишут авторы работы, это позволяло овирапторозаврам усаживаться прямо в центре кладок, что уменьшало нагрузку на сами яйца, но при этом сохраняло их тёплыми.

Маленькие же ящеры сидели либо на своих яйцах, либо в небольшом отверстии в центре кладки.

Проще говоря, чем крупнее были древние ящеры, тем у них был больший диаметр кладки и большее отверстие внутри него.

Примечательно, что современные птицы не пользуются таким же хитроумным способом высиживая яиц.

Результаты исследования представлены в научном издании Biology Letters.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о гигантских динозаврах, которые "вили" гнёзда размером с шину монстров-траков. Также мы сообщали о трагической гибели оперённого динозавра, который отчаянно пытался высвободиться из грязевой ловушки.