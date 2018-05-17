Племянник "смотрящего" за Приморьем извинился за свое поведение

Сутки административного ареста получил 20-летний житель Артёма, представившийся родственником "смотрящего" за Приморьем и угрожавший расправиться с компанией молодых людей. Прежде чем суд вынес решение, молодой человек под запись извинился перед полицейскими и всеми, кого он оскорбил.

"Еще раз вашу банду здесь увижу, я могу приехать и перестрелять всех. Заявляй мусорам! Мне вообще все равно! Мой дядька — авторитет, "смотрящий" за Приморским краем", — напирал выпивший Алексей в красных мокасинах, размахивая перед неугодными пешеходами упаковкой майонеза. Попутно он успел продемонстрировать им татуировку All Cops Are Bastards и разъяснить ее смысл.

Красноречием родственник авторитета блистал 15 мая, а уже на следующий день он давал показания и извинялся за свое поведение перед полицейскими и жителями города за непристойное поведение. Городской суд, как уточняет РИА Новости, приговорил его к административному аресту на сутки за мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах.